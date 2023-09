Melissa, dagli Usa in Sicilia con un connubio tra vino e moda

Il primo progetto si chiama Rufulía e prende il nome da un modo di dire siciliano per indicare un soffio di vento: è il nuovo vino nato nella Cantina Di Giovanna, azienda vitivinicola dall'anima cosmopolita situata nel territorio di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento e di Contessa Entellina, nel palermitano. La seconda novità è invece Sicilian Wine Wear, una linea di capi ispirata al vino siciliano da indossare a seconda del proprio stato d'animo. Deus ex machina di queste due nuove realtà è Melissa Sack Di Giovanna, intraprendente e intuitiva moglie di Gunther che insieme al fratello Klaus rappresenta la quinta generazione di una realtà nata nel lontano 1860 e divenuta nel tempo sinonimo di produzioni qualità.

Melissa, americana di nascita ma siciliana di adozione, è in cantina responsabile marketing e delle vendite nei paesi di lingua inglese. Laurea in Storia dell'arte e grande conoscitrice di vini, negli anni ha anticipato i trend di consumo anche grazie alla conoscenza dei mercati oltreoceano, dove da sempre viene esportato l'80% della produzione Di Giovanna. "Credo da sempre che il vino sia cultura e storia, oltre che piacere di stare insieme e condivisione - afferma Melissa. Con le nostre bottiglie vogliamo portare nel mondo la tipicità della nostra bellissima Sicilia, fatta di vitigni storici che hanno le loro radici in questa terra dall'origine della viticoltura, adattandola però ai palati delle giovani generazioni sempre più esigenti e interessate a prodotti genuini, dal basso contenuto alcolico". E Rufulía rispecchia perfettamente queste caratteristiche: un vino a fermentazione spontanea, senza aggiunta di lieviti, ottenuto attraverso il metodo ancestrale nella ricerca della genuinità più pura.

Sicilian Wine Wear, il secondo progetto della cantina, è nato invece dalla collaborazione con Veronica Laguardia, fondatrice dell'agenzia di comunicazione Cru Vision e, come Melissa, esponente dell'Associazione Donne del Vino. Si tratta di una collezione di magliette e cappellini realizzati con cotone 100% biologico sui quali sono state ricamate a mano, in diversi colori, frasi ispirate ai vitigni siciliani, nel segno dell'eleganza e della finezza.