Mens sana in corpore sano: piccoli consigli per la cura del cervello

Parlando di salute, troppo spesso ci si concentra sull’assenza di malattie legate al corpo. In verità, se si vuole ambire a un vero benessere, il ruolo più importante lo interpreta la salute mentale e dunque delle funzioni cerebrali. Come un organo qualsiasi, anche il cervello necessita di un apporto nutritivo adeguato per svolgere al meglio tutte le grandi e piccole attività quotidiane. Vediamo come nei dettagli:

Muoversi ogni giorno

Fare sport, anche semplicemente una lunga camminata, non è solo d’aiuto al fisico ma permette di donare un grande sollievo al cervello. Una regolare attività fisica, grazie al conseguente rilascio di endorfine, contribuisce a tenere lontani ansia e depressione oltre che malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson. Il perfetto avvio per iniziare a prendersi curo della propria mente.

Attività stimolanti

A differenza di addominali e glutei, il cervello può essere allenato senza troppa fatica, ma svolgendo delle attività piacevoli e rilassanti. Svariati i passatempi che permettono di stimolare le sinapsi cerebrali, dalla pittura al fai da te ai giochi come scacchi e poker. Anche se non si ha la possibilità di riunirsi con degli amici, certi giochi possono essere praticati regolarmente grazie alla tecnologia, per esempio: casino.com offre diverse promozioni ogni giorno, che permettono anche ai neofiti di giocare, con un investimento iniziale minimo.

Una dieta equilibrata

Uno non può pensare, amare e dormire bene se non ha mangiato bene, diceva Virginia Woolf. Quindi, per quanto riguarda il cervello, così come per il resto del corpo, l’alimentazione ideale deve necessariamente essere povera di grassi e senza i raffinatissimi cibi industriali. Così come suggerito dall’innovativa dieta Pegan, i cibi da preferire sono quelli che contengono questi tre fondamentali elementi.

● Triptofano: che supporta la memoria e si trova in uova, frutta secca e pesce.

● Vitamina E: capace di migliorare l’attività neuronale ed è presente in asparagi, olio extravergine d’oliva e nelle spezie del curry.

● Flavonoidi: che contribuiscono a ritardare la degenerazione dei neuroni e sono presenti nei fagioli, vino rosso e cioccolato.



Un calcio all’ansia

Al di là di cibo e attività cognitive, il ruolo più importante nel promuovere il benessere psicofisico lo gioca la lotta ad ansia e stress. I più grandi nemici della salute che più di ogni altra cosa contribuiscono a riempire l’organismo di tossine e cortisolo. Tutto ciò contribuisce ad annebbiare le capacità del cervello oltre che a causarne un rapido invecchiamento. Per tenere sotto controllo questi insidiosi stati emotivi si dovrebbe ricercare uno stile di vita più rilassato. O almeno compensare, facendo attività che aiutano a raggiungere uno stato mentale più equilibrato come lo yoga e la mediazione.

Sonno rigeneratore

Dormire un adeguato numero di ore per notte è alla base di uno stile di vita sano e un cervello funzionale. Chi dorme male è più portato ad avere una giornata stressante e a reagire male alle piccole avversità quotidiane. Sembra infatti che insonnia e stress siano legate a doppio filo, e che per dare il meritato riposo alla nostra mente servano almeno 7 ore di sonno filate.