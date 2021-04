Mercati finanziari: opportunità per investire in borsa in era Covid

Il mercato finanziario sta vivendo un periodo di prudente ottimismo, sebbene i timori per l'aumento dell'inflazione indeboliscano le spinte rialziste. A pesare è ancora il timore di nuovi lockdown imposti dagli stati per limitare i contagi da Covid 19, soprattutto nei paesi che si ritrovano a convivere per la terza volta le restrizioni.

In questo contesto di attesa i mercati asiatici si avviano a concludere il mese di marzo in ribasso; il crollo peggiore lo ha avuto la borsa di Istanbul, con la lira turca crollata del 18% rispetto al dollaro. Tuttavia, anche Pechino, Shanghai e Seul risultano indebolite, soprattutto in seguito alle tensioni nate tra Unione Europea e Cina sul tema dei diritti civili.

Le opportunità di investimento, tuttavia, non mancano. Se il il 2020 è stato l'anno delle grande aziende produttrici di forniture sanitarie e dei colossi del delivery, il 2021 potrebbe riservare delle novità. Capire dove conviene investire in borsa è probabilmente l'aspetto più ostico per chi si è avvicinato da poco al mercato finanziario, ma non è un' impresa impossibile.

Le opportunità di investimento nel 2021

Uno dei comparti che ha registrato la crescita maggiore nel 2020, addirittura il 212% rispetto all'anno precedente, è quello della gomma-plastica. L' exploit è legato all'aumento della richiesta di imballaggi e di guanti monouso durante l' emergenza sanitaria. Le confezioni in plastica assicurano le condizioni di sterilità così importanti in questo periodo ma il trend, in vista del futuro, sembra destinato a non scomparire.

Le azioni delle aziende farmaceutiche sono sicuramente un asset molto caldo ma Big Pharma non è l'unica ad aver aumentato i profitti durante la pandemia. Il settore dell'e-commerce e della logistica, ad esempio, ha toccato il suo record storico, così come il mondo del food delivery. I paesi occidentali hanno sperimentato un nuovo modo di vivere la quotidianità che è destinato a durare anche dopo la fine dell'epidemia, quindi queste società offrono una certa stabilità.

Un altro settore che propone interessanti opportunità di investimento è quelle delle infrastrutture. Soprattutto in Italia, in vista degli ingenti aiuti stanziati dall' Unione Europea con il recovery plan, le azioni delle società che operano in questo comparto potrebbero rivelarsi un buon investimento.

L'importanza del broker per il trading online

Una volta appurato quali potrebbero essere gli asset su cui puntare, è opportuno valutare con attenzione la scelta del broker. Chi vuole fare trading on line, infatti, deve appoggiarsi a una piattaforma di intermediazione, chiamata appunto, broker. Sul mercato esistono decine di broker ma non tutte assicurano lo stesso grado di serietà.

La scelta del broker è fondamentale in quanto esso garantisce la sicurezza degli investimenti. Il nostro partner deve essere affidabile, conosciuto dal mondo finanziario e con una buona reputazione alle spalle. Le piattaforme migliori sono inoltre regolamentate da organismi di controllo internazionale che vigilano sulla correttezza delle transazioni.

Per chi non ha mai investito online è consigliabile aprire una posizione presso una piattaforma che preveda il conto demo gratuito. Si tratta della possibilità di operare con denaro virtuale (che può arrivare anche fino a 100.000 euro) per mettere in pratica delle strategie di investimento senza perdere soldi reali.

Un' altra importante funzionalità offerta dai broker più quotati è la possibilità di imparare sul campo con tutorial, libri e corsi online. Conoscere la base del trading è necessario per investire con profitto e in questo senso i video corsi proposti dalle piattaforme sono molto utili.