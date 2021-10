Mercati finanziari: quali azioni monitorare nei prossimi mesi per investire

Nel mondo del trading non si hanno mai certezze perché, di fatto, i mercati conoscono fluttuazioni importanti anche nel breve termine. Per questo, sempre più aspiranti trader si affidano alle analisi tecniche spesso offerte nelle piattaforme dedicate al fine di capire quali sono le azioni da monitorare.

Si chiamano segnali di trading e i broker che li inviano gratuitamente ai propri utenti sono tra i più attendibili, perché mostrano spesso uno storico visibile e non generano un profitto a chi li emette. Per capire come investire in azioni può essere utile leggere la guida realizzata dagli esperti di diventaretrader.com, che mostra gli step da seguire per operare correttamente con questi asset finanziari.

Le azioni più interessanti da monitorare

Tra le azioni da tenere sott'occhio vi sono senz'altro quelle del colosso Apple. Ovviamente anche queste possono avere momenti positivi e altri negativi, ma essendo usate diffusamente godono di analisi tecniche puntuali da parte di numerose fonti, quindi è più facile valutarne l'andamento. Discorso analogo vale per Amazon, che oltre al suo e-commerce ha anche sezioni dedicate alla musica e alla visione di film.

Laddove la piattaforma di trading, oltre ad avere le peculiarità di cui già accennato, presenti anche vantaggi ulteriori come commissioni pari a zero, si può tentare di fare investimenti brevi in azioni da comprare e rivendere nell'arco dello stesso giorno, Le operazioni veloci, se oculate, possono dare anche delle soddisfazioni perché non necessitano mai di un capitale troppo alto.

Infine, far parte di una community dedicata e fare il cosiddetto social trading consente di avere sempre il polso della situazione dei mercati, confrontandosi con altri professionisti più esperti per dubbi o perplessità. Naturalmente occorre scegliere bene i forum ai quali ci si riferisce, ricercando solo quelli davvero attendibili.

Quali sono gli strumenti offerti dai broker

La piattaforma di trading più attendibile è quella certificata che mette a disposizione del trader la formazione gratuita e un conto DEMO per iniziare. Sia per quanto concerne le azioni che qualsiasi altro tipo di asset, se si parte da zero occorre fissare bene i concetti principali senza dover per forza fare i conti con termini tecnici o concetti astratti incomprensibili. Il corso, di qualunque natura sia, quindi, dovrà essere propedeutico alla pratica: e la pratica si può fare in tutta sicurezza con il conto virtuale, che non presuppone l'utilizzo di denaro reale. La simulazione è perfettamente aderente alla realtà e non sono previsti, di norma, limiti di tempo.

Formativo ma anche interessante dal punto di vista delle possibilità di successo è anche il copy trading: si può scegliere di ricopiare le mosse di uno o più investitori celebri per capire come le azioni vengono trattate dai migliori e prenderli ad esempio quando sarà il momento di procedere in autonomia.

Di certo, il broker efficiente metterà a disposizione di chi desideri operare nel mercato azionario anche l'utilissimo strumento dei CFD, altrimenti detti contratti per differenza. Grazie ad essi si può trarre profitto sia che il trend sia positivo (posizione rialzista o long) che negativo (posizione ribassista o short). In questo caso, se si coglie la previsione corretta si può generare un vantaggio. Ed è possibile vendere allo scoperto l'azione, in quanto se ne possiede solo una quota: questa è forse la peculiarità principale del trading online. Acquistare azioni in banca può risultare molto costoso e non permette di fare alcuna operazione, se non attendere con pazienza che il trend sia positivo; averne una quota da negoziare con il trading permette molta più elasticità.