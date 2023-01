Mercato azionario: migliori app per investire con TradingCenter.it

Gli ultimi appuntamenti del 2022 con FED e BCE hanno lasciato gli investitori e gli addetti ai lavori con l'amaro in bocca, difatti chi si aspettava un ammorbidimento delle misure restrittive, messe in campo dalle Banche Centrali, per riportare i valori di inflazione verso i target di mandato, è rimasto profondamente deluso.

Nonostante la volontà da parte di entrambi i Board di mantenere un approccio data dependent , sia Jerome Powell sia Christine Lagarde nel meeting dello scorso Dicembre hanno dichiarato che i rialzi dei tassi ufficiali di riferimento non si fermeranno nel 2023; una notizia non certo positiva per i mercati finanziari: non a caso gli analisti ritengono abbastanza probabile nei mesi a venire una recrudescenza della volatilità sul comparto equity. In base a queste considerazioni chi opera frequentemente in borsa farebbe bene a dotarsi di una app per investire in azioni, per avere costantemente una fotografia del proprio portafoglio titoli.

Gli intermediari finanziari oggigiorno rilasciano trading tool con funzionalità avanzate, per analizzare le quotazioni degli asset e per disporre gli ordini di compravendita con estrema semplicità; tuttavia l'aspetto più interessante di tali piattaforme è rappresentato dal fatto che, oltre ad essere disponibili per dispositivi desktop, hanno una versione dedicata per smartphone, grazie alla quale gli utenti hanno l'opportunità di avere sempre a portata di mano la situazione dei propri investimenti e il vantaggio di poter intervenire in caso di necessità.

L'offerta di app per il trading è molto ampia, quindi non è così immediato riuscire ad individuare un software adatto alle esigenze personali. Per questo motivo, lo staff di TradingCenter, hub didattico nel settore degli investimenti online, ha redatto un tutorial in cui sono analizzate le caratteristiche dei migliori intermediari attualmente sul mercato.

Il focus della guida è incentrato sulle società autorizzate che operano sui circuiti over the counter, in quanto il loro modello operativo consente di aderire a servizi assolutamente gratuiti. La sottoscrizione di un conto reale presso un broker online, così come la sua gestione e il rilascio della piattaforma di negoziazione, non richiede infatti alcun costo e il capitale iniziale necessario per l'attivazione del rapporto è di norma molto contenuto (per maggiori informazioni: www.tradingcenter.it).

Investire in azioni con LiquidityX

LiquidityX è una app per investire in azioni molto apprezzata dai risparmiatori, pur essendo una realtà abbastanza giovane: attiva sull'equity market attraverso la compravendita dei Contratti per Differenza, è autorizzata in area Esma dalla Hellenic Capital Market Commission.

Essendo un broker market maker, LiquidityX non prevede commissioni per la trasmissione degli ordini, ma applica uno spread fra i livelli bid e ask del sottostante trattato. Il deposito minimo, per ottenere l'attivazione di un account, è di 200 euro e offre l'accesso a numerosi servizi accessori, come ad esempio i programmi di formazione, somministrati mediante webinar e corsi.

Azioni: CFD e DMA con il trading tool di eToro

Se LiquidityX è il nuovo che avanza nel settore degli investimenti online, eToro rappresenta la storia e l'esperienza sui mercati finanziari: con un'attività ultradecennale il broker è infatti una delle realtà più conosciute e utilizzate dai risparmiatori.

La piattaforma proprietaria multiasset, attivabile con un versamento iniziale di 50 dollari, garantisce l'operatività sulle azioni sia attraverso i CFD sia in modalità Direct Market Access. Il punto di forza di eToro è sicuramente l'affidabilità: i risparmi degli utenti godono di tutte le forme di tutela previste dagli organi di Vigilanza CYSEC, FCA ed ASIC.

XTB: acquistare azioni senza commissioni

XTB è un broker molto importante a livello europeo e offre la negoziazione sui titoli azionari, senza richiedere alcuna commissione.

Il rilascio della piattaforma di trading non prevede un capitale minimo di partenza, ma gli utenti possono ugualmente ottenere un conto di prova gratuito, per testare le funzionalità del tool. La società opera sulle varie piazze di scambio con le licenze della CYSEC, della FCA e della KNF.