Mercato immobiliare Sicilia: numeri gennaio 23, crescita compravendite

Come è andato il mercato immobiliare in Sicilia nel mese di gennaio dal punto di vista dei prezzi? Come evidenziato da un recente report curato da un celebre portale del settore, il prezzo medio per la vendita è risultato pari a 1.124 euro al metro quadro. Gli estremi sono pari a 659 come cifra minima e a 12.39 euro/metro quadro.

Per quanto riguarda gli affitti, invece, la media al metro quadro è risultata pari a 7,38 euro al metro quadro. La situazione nelle varie province Guardando nel dettaglio la situazione delle varie province, i dati variano di zona in zona. A Trapani, per esempio, chi ha scelto di acquistare casa a gennaio 2023 si è trovato davanti a una quotazione media compresa tra 1.000 e 1.050 euro/metro quadro. A Palermo e a Messina è stato invece possibile trovare le quotazioni più alte in Regione, con una media compresa tra i 1.200 e i 1.250 euro/metro quadro per ciascuna delle due province. Chi ha cercato casa con un budget contenuto, ha trovato, in provincia di Agrigento, dei prezzi a dir poco ridotti. Parliamo infatti di un range compreso tra gli 850 e i 900 euro/metro quadro. Il top della convenienza ha riguardato invece le province di Enna e Caltanissetta dove, a gennaio 2023, il prezzo medio al metro quadro degli immobili è risultato inferiore a 800 euro. In provincia di Ragusa, invece, gli aspiranti proprietari immobiliari hanno avuto a che fare con prezzi al metro quadro compresi tra i 950 e i 1000 euro. Nel territorio provinciale di Catania, invece, la media si è assestata tra i 1.100 e i 1.150 euro/metro quadro. Le stesse quotazioni, nel corso del mese di gennaio 2023, sono state rilevate in provincia di Siracusa. Il mattone sempre più bene rifugio Per quanto riguarda, invece, i numeri delle compravendite, la Sicilia presenta ottimi dati. In questo caso, però, bisogna fare un passo indietro e guardare alla situazione del 2022, confrontandola con quella del 2021, l’anno d’oro dopo la crisi del Covid. Tra il secondo trimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2022, è stato possibile notare una crescita dell’11,5%. Lo scorso anno, il mercato immobiliare in Sicilia è cresciuto a un ritmo dell’8,6% circa, superiore a quello della media nazionale. Ciò dimostra che il mattone è ufficialmente tornato a essere considerato il bene rifugio per eccellenza. Spostando il focus sulle aree specifiche della Regione, ricordiamo che, nel 2022, il contesto più vivace è risultato quello della città di Siracusa, con un ragguardevole +24,5% dal terzo trimestre del 2021 a quello del 2022. Secondo posto per la provincia di Caltanissetta dove, invece, tra il 2021 e il 2022 le compravendite immobiliari sono aumentate del 20,7%. Il terzo posto, invece, spetta ad Agrigento. Città con prezzi a misura di single La Sicilia è recentemente finita al centro dell’attenzione nazionale per via di un report che ha analizzato i prezzi delle case nelle grandi città tenendo conto della capacità finanziaria delle singole persone desiderose di accendere un mutuo. Se a Milano i prezzi di appartamenti come i bilocali sono fuori portata per i single monoreddito - le entrate mensili per l’acquisto di un appartamento di due locali sono esattamente il doppio rispetto al reddito medio di un singolo contribuente - la situazione è diversa in Trinacria dove, in Comuni con un grande numero abitanti, ci sono diverse soluzioni con prezzi accessibili per i single. Dato che, per i prossimi mesi, si prevede un’ulteriore crescita dei prezzi, può non essere facile approcciarsi al mercato immobiliare, è fondamentale affinare le tecniche di ricerca. Non importa che si cerchino case in vendita a Ragusa o che la mira riguardi un’altra zona: se possibile, è il caso di focalizzarsi verso portali specializzati - p.e. il celebre ImmobiliOvunque - che propongono solo annunci selezionati da agenzie qualificate.