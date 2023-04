Mercedes-Benz, Comer Sud apre la nuova concessionaria a Ragusa

Ragusa – Una nuova stella a Ragusa: è uno showroom innovativo e multimediale dove la soddisfazione del cliente è al primo posto nella scala dei valori. Comer Sud apre a Ragusa la nuova Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz.

È l’unica concessionaria ufficiale Mercedes-Benz della provincia iblea. Comer Sud offre, nel nuovo e moderno showroom, la possibilità di scoprire le vetture della gamma Mercedes-Benz, prenotare i Test Drive e ricevere preventivi personalizzati.

Comer Sud è anche Officina Autorizzata Mercedes-Benz e smart e offre tutti i servizi post vendita come: riparazione e manutenzione del veicolo con ricambi originali, cambio pneumatici, interventi di carrozzeria e gestione sinistri.

Il nuovo showroom innovativo di Ragusa Primo in Sicilia, arriva a Ragusa il primo showroom dal concept rinnovato “MAR2020” di Mercedes-Benz: il punto vendita diventa un punto d’esperienza, un’area multimediale in cui immergersi per entrare in contatto con l’affascinante mondo della Stella. Con l’ausilio dei supporti multimediali è stato, infatti, creato uno spazio dove Clienti e interessati possono sperimentare il marchio sia virtualmente che nella realtà. La progettazione degli spazi interni ed esterni della Concessionaria, i servizi di consulenza offerti e l’ampio spazio lasciato alla digitalizzazione fanno sì che, in Comer Sud, il cliente viva una esperienza coinvolgente che vede indiscussi protagonisti il servizio premium e il lusso moderno di cui la Stella è da sempre sinonimo.

Qual è il segreto del successo?

Sistemi di qualità certificati e la costante spinta innovativa nella gestione delle attività aziendali. Una particolare attenzione viene posta alla formazione del personale che, sempre aggiornato sulle novità di prodotto, offre alla clientela un servizio su misura, instaurando un rapporto umano basato su lealtà e cordialità. Esperienza, passione, innovazione, qualità e garanzia sono le parole chiavi che hanno accompagnato negli anni l’azienda verso il suo successo. In Comer Sud la prima regola è la soddisfazione del cliente.

Chi è Comer Sud:

Comer Sud S.p.A. è un’azienda che nasce dall’ingegno della Famiglia Di Martino che, nel 1966, fonda il Gruppo Di Martino e si diversifica in più settori e diversi mercati, partendo dai servizi di trasporto e logistica a livello nazionale e internazionale. Negli anni ‘80 la famiglia Di Martino inizia la grande avventura nel mondo Automotive attraverso la vendita di veicoli industriali legandosi al prestigioso marchio Mercedes-Benz, fondando l’azienda Comer Sud S.p.A. Il suo successo mette l’azienda nelle condizioni di aggredire nuove fette di mercato grazie anche alla commercializzazione di autovetture, iniziata nel 1997. L’azienda focalizza la propria attenzione e attività sullo sviluppo del mercato nella vendita a marchio Mercedes-Benz di cui Customer Care, Competenza e Coerenza, sono i tre principi cardine che, come le punte della “stella d’argento”, non possono mai mancare. In poco tempo l’azienda espande il suo business in zone strategiche e facilmente accessibili in tutta la regione Sicilia: da Catania e Misterbianco a Palermo passando per Agrigento, da Caltanissetta a Trapani fino ad arrivare a Saponara (Messina), collocandosi in maniera capillare su tutto il territorio regionale. Oggi Comer Sud, con il marchio Mercedes-Benz, ha raggiunto un’altra importante tappa aprendo il nuovo showroom innovativo a Ragusa. Comer Sud a Ragusa.

Dove si trova

Lo showroom Comer Sud a Ragusa sorge nella Zona Industriale III Fase, Viale Numero 20 snc, lungo la strada Ragusa-Marina di Ragusa. Gode di un ampio parcheggio riservato ai clienti della vendita e dell’assistenza.