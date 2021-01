Mercoledì freddo, giovedì vento, venerdì pioggia: il meteo della settimana

Ragusa – Cieli parzialmente nuvolosi oggi sulla nostra provincia, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C. Venti moderati.

Martedì 12. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio: previsti 2.4mm di pioggia. Calano le temperature: la massima sarà di 11°C e la minima di 6°C. Tesi i venti, ma nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 13. Il cielo si va progressivamente schiarendo ma prosegue la discesa della colonnina di mercurio, con la massima a 10°C e la minima di 2°C. Venti ancora tesi.

Giovedì 14. Cieli in prevalenza sereni al mattino, con nubi in aumento però durante la giornata. La massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C. I venti, sempre molto forti, in diminuzione in serata.

Venerdì 15. Di nuovo cielo scuro, con qualche debole pioggia a partire dalla sera. La massima si assesterà a 11°C, mentre la minima a 8°C. In compenso i venti si fanno moderati.

Sabato 16. Prosegue la pioggerella per quasi tutto il giorno buona e tornano a scendere la temperature: 7°C di massima e 3°C di minima. I venti tornano deboli.