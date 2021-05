Messa a Riposto nel quartiere dove nacque Battiato. VIDEO

Riposto - "I primi accordi su di un organo da chiesa in sacrestia". Nella chiesa “Maria Santissima del Carmelo”, dove Franco Battiato fu battezzato 76 anni fa, si è tenuta sabato 29 maggio una messa in suffragio del cantautore. L’artista di Riposto era nato in via Fratelli Rosselli, nel quartiere “Carmine - Scariceddu”.

Nella chiesa del Carmelo – come ha ricordato all’omelia il parroco, don Daniele Raciti – ha iniziato a suonare l’organo e…le campane, nonché a giocare a calcio con la squadra parrocchiale “San Luigi”. Battiato era un grande appassionato di calcio e giocava come libero in difesa. Alla omelia era presente Michele Battiato, fratello maggiore di Franco.

La messa si è conclusa con la canzone “E ti vengo a cercare”, eseguita nella Sala Paolo VI, in Vaticano, il 18 marzo 1989, di fronte a Giovanni Paolo II dallo stesso Franco. Il video è stato gorato da Salvo Sessa.