Messina Denaro, altra seduta di chemioterapia

L'Aquila - Sono in corso ferrati approfondimenti sullo stato di salute di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato il 16 gennaio scorso e detenuto nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila. L'equipe degli oncologi guidata dal primario dell’ospedale dell’Aquila Luciano Mutti che lo ha in cura, sta verificando tutti gli aspetti legati alle reazioni avute dal paziente dopo la prima chemioterapia. La prima seduta è stata effettuata dentro il carcere nell’ambulatorio allestito ad hoc proprio di fonte alla cella del boss in cui è detenuto col regime del 41 bis.

Tutto questo lavorio è finalizzato a stabilire con esattezza la data della prossima somministrazione di chemio per curare il tumore al colon, che avverrà nelle prossime settimane. Secondo fonti sanitarie e carcerarie lo stato di salute del boss è ritenuto buono e a tal proposito sono continui i contatti tra medici e paziente.