Messina Denaro è scomunicato, tuona il Vescovo emerito Mogavero

Trapani - "Matteo Messina Denaro è scomunicato. Come si fa a perdonare uno che fa sciogliere un bambino nell'acido? Ha sulla coscienza numerosi delitti efferati". Lo dice, intervistato dal quotidiano La Stampa, monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo. "In questi nostri ambienti l'omertà ha numerosi volti - ha aggiunto -. Si ritiene di non poter dire no alla mafia per paura, ma anche per intimità. Per una vita trascorsa insieme. Adesso però a prevalere è lo Stato. E spero che a vincere sia la nostra gente affinché esca dalla condizione di terrore. Mi auguro che finalmente possano tutti esultare per l'arresto di Messina Denaro" aggiunge.

"Vorrei veder uscire i cittadini nelle piazze per esprimere la soddisfazione di una comunità - conclude il monsignore -. Un no individuale e collettivo alla mafia e a tutti i malavitosi. Non ci vuole tanto coraggio, basta essere coerenti con la propria coscienza. Chi sa parli, dunque. Perché squarciare il velo di silenzio potrebbe far emergere fatti sconosciuti giovando a tante indagini".