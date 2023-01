Messina Denaro, la figlia Lorenza: Disonoro il padre

Trapani - Disonoro il padre. Lorenza Alagna, figlia non riconosciuta del boss Matteo Messina Denaro, ha fatto la scelta di non incontrare il genitore in carcere. Non vuole vederlo.

Protetta dalla cintura affettiva della famiglia materna, del compagno Nino e degli amici più intimi Lorenza Alagna, 27 anni ha letto i giornali online pieni delle foto e degli articoli sul padre, il boss Matteo Messina Denaro, che non avrebbe mai incontrato, e ai suoi parenti ha detto che non vuole vederlo. Dal riserbo familiare emerge che, almeno per ora, la decisione della giovane donna è questa e che quindi non andrà ai colloqui in carcere per vedere il genitore. Lorenza, figlia di Francesca, è l'unica figlia ufficiale del boss arrestato dopo 30 anni di latitanza e fino al 2013 viveva nella casa della nonna paterna con la madre, poi insieme hanno deciso di troncare gli stretti legami e andare a vivere altrove.

Francesca, che porta il cognome materno, abita a Castelvetrano e il 14 luglio 2021 ha partorito un bimbo che non si chiama come il nonno. La passione del mafioso per le donne è nota. Ha avuto diverse fidanzate anche durante la latitanza, almeno cinque quelle note, e tantissimi flirt. Da una di queste relazioni sarebbe nato un figlio, nei primi anni 2000, di cui però non si ha alcuna certezza. Ai medici della clinica palermitana dov'è stato operato per le metastasi al fegato Messina Denaro aveva raccontato di "avere due figlie che però vivono fuori e di non avere altri parenti».

"Lasciatemi in pace, non voglio sapere nulla"

Lorenza, Lori come la chiamano a Castelvetrano, città in cui vive, continua a tenersi a distanza da quel padre ingombrante che - giurano magistrati e investigatori - lei non ha mai visto in 26 anni.

«Via, non ho nulla da dire, lasciatemi in pace», dice sfuggendo ai cronisti che le fanno la posta provando a intercettare il rifugio dove tiene lontano da occhi indiscreti suo figlio, un anno e mezzo, l’unico nipote del boss che dell’ormai ex superlatitante non porta né nome né ovviamente il cognome. Quel padre che adesso, nell’agenda ritrovata nella casa di Campobello di Mazara, si duole del fatto che la figlia non vuole vederlo, non ha mai riconosciuto la bambina nata quando lui era già latitante. Lorenza di cognome fa Alagna, come la mamma Franca.

Si era iscritta all'Università, un unicum in famiglia

Lorenza si era iscritta anche all’Univesità, un unicum per le donne di casa Messina Denaro, ma non ha portato a compimento gli studi. Un compagno (di Campobello di Mazara) e un figlio, ma è una giovane donna che vorrebbe solo passare inosservata: un profilo Instagram privato e, qualche anno fa, uno sfogo su Facebook: «Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino».