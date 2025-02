Messina e Catania, domenica con la pioggia

La Protezione civile siciliana ha emesso per domenica un avviso di allerta arancione per rischio di pioggia nelle province di Messina e Catania. Allerta gialla invece nella fascia tirrenica dell’Isola tra Messina, Palermo e Trapani. Da sabato sera, e per le successive 24-30 ore, si legge nell’avviso della protezione civile, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento di burrasca con possibili mareggiate sulle coste esposte.