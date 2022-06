Messina in vendita a 1 euro, chi lo vuole?

Messina - La situazione di crisi era nota da tempo, ma nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivati a questo punto: l'Acr Messina è in vendita dopo che il presidente Pietro Sciotto ha comunicato la volontà di lasciare alla fine del campionato di Serie C, conquistata la salvezza, ma finora non s'è fatto avanti nessuno. Già durante la stagione erano stati fatti tanti appelli agli imprenditori locali affinché si facessero carico almeno di parte del pacchetto azionario della società.

Adesso la situazione si è fatta critica perché le scadenze della prossima stagione incombono e sui canali social del club il patron ha diffuso un messaggio (allegato in fondo) in cui annuncia la decisione di cedere la squadra al un prezzo simbolico di un euro a chi volesse farsi avanti prima del 12 giugno. Se il telefono continuasse a non squillare, sarebbe il fallimento e – mentre il Palermo vede la B - lo Stretto rimarrebbe senza un proprio team calcistico.