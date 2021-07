Messina, vaccini senza puntura: prima città europea a usare questo attrezzo

Messina - La città dello Stretto userà una tecnologia innovativa per somministrare i vaccini anti Covid, già utilizzata in Usa e Australia ma mai in Europa, consistente in un getto ad altissima velocità che sostituisce completamente l'ago, e quindi la puntura, garantendo il totale assorbimento del siero per via intramuscolare.

Il dispositivo, certificato CE, si chiama 'Comfortin' (foto) ed è rivolto a chi soffre di agofobia. La siringa senza punta può iniettare ciascun tipo di vaccino nel braccio in meno di 100 millisecondi attraverso un microforo: sarà presentata domani nell'hub in Fiera, per poi entrare in uso.