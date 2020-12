Messina, varata la più grande nave inaffondabile italiana FOTO

Messina – Primi giorni in acqua per la più lunga nave autoraddrizzante e inaffondabile mai costruita in Italia: la CP420 “Natale De Grazia”, varata sabato al porto di Messina. Costruita presso i cantieri Intermarine di Messina in lega leggera - lunga 33,6 metri e larga 8,15 metri - l’avveniristica imbarcazione è stata intitolata all’ufficiale del fece della propria vita una testimonianza di umanità e coraggio la cui storia, a distanza di 25 anni, resta viva nel cuore di cittadini e istituzioni. Alla cerimonia era presente anche la signora Anna Vespia, sua moglie. La CP 420 è la prima motovedetta di una nuova classe di unità navali della Guardia Costiera, chiamata “Angeli del Mare”, dedicata alla ricerca e al salvataggio in mare in condizioni metereologiche e marine critiche. Eccellenza della cantieristica italiana, realizzata con le più avanzate tecnologie a livello mondiale, la CP 420 - con i suoi 10 uomini di equipaggio - rappresenta il fiore all’occhiello della nostra tecnologia navale, grazie agli strumenti di navigazione e di soccorso all’avanguardia di cui è dotata.