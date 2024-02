Meteo, 20 gradi a febbraio con mandorlo in fiore

Mandorlo in fiore in Sicilia.

Ancora una domenica primaverile, con temperature sopra la media che al Sud potranno superare di giorno anche i 20 gradi.

Previsioni meteo, l’anticiclone africano Zeus non molla: in Sicilia picchi di 25 gradi

L'alta pressione Zeus non molla e in questo primo fine settimana di febbraio garantirà condizioni di insolita stabilità, oltre a temperature particolarmente elevate per il periodo. È previsto, infatti, che i termometri segnino valori estremamente alti, con picchi che potrebbero toccare i 24/25°C in alcune regioni del Paese. Questa anomalia atmosferica, che ricorda più l'ambiente di un tiepido periodo primaverile che non l'asprezza dell'inverno, è il frutto dell'influenza di un poderoso anticiclone di matrice africana, Zeus. Questa presenza imponente, da parecchi giorni, sta modificando in forma assai evidente il normale corso della stagione fredda. L'ampio promontorio anticiclonico, che domina il panorama climatico, non sembra inoltre propenso a una rapida dissoluzione. Al contrario, dopo un leggero calo di intensità riscontrato Venerdì 2, si prevede un nuovo rafforzamento, proprio in coincidenza con il fine settimana. Ne consegue che, oltre a un clima incontestabilmente stabile, si attende un rilevante incremento delle temperature proprio Domenica 4 febbraio. Il Sud e in particolare la Sicilia, potrebbero sperimentare valori termici vicini o addirittura superiori ai 20°C con picchi fino a 25°C sull'Isola.