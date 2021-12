Meteo, 24 ore di pioggia sul ragusano, poi una settimana di sole

Ragusa – Non inganni il sole con cui è cominciata la giornata: già in tarda mattinata i venti forti copriranno il cielo di nubi: tornerà sereno solo sabato pomeriggio. Vediamo in dettaglio le previsioni del tempo, giorno per giorno.

Venerdì 10. Le nuvole s'intensificheranno col passare delle ore fino a portare deboli rovesci sul ragusano che in serata, nell’entroterra, potranno assumere localmente anche carattere temporalesco: in tutto sono attesi 29mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 15°C diurni lungo la costa ai 5° notturni nelle aree interne.

Sabato 11. Le precipitazioni interesseranno il territorio ibleo ancora solo al mattino e gradualmente il sole tornerà a comparire in cielo, fino a rischiararlo completamente. I venti si manterranno però sempre forti e la temperatura massima calerà a 12°C.

Domenica 12. Comincia una strisca di tempo sereno che durerà per una settimana intera, con appena qualche velatura di passaggio ad adombrarlo, e anche i venti soffieranno più moderati. I queste giornate la colonnina di mercurio passerà dai 14-15°C di massima durante il giorno ai 4-5°c di minima nella notte.