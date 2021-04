Meteo, a Pasquetta brutto come sempre: che tempo farà nel weekend rosso

Ragusa – Aprile parte col bel tempo. Fino a venerdì splenderà il sole sulla nostra provincia ma da sabato, quando comincerà la tre giorni di lockdown nazionale, le nuvole inizieranno gradualmente a oscurare il cielo e, è un classico, potrebbero portare della pioviggine il lunedì di Pasquetta. Oltre a un dimezzamento netto delle temperature. Ricordiamo che dal 3 al 5 aprile sarà comunque possibile, in deroga alle disposizioni della zona rossa, uscire almeno una volta di casa per recarsi in visita da amici e parenti stretti, con tutte le precauzioni del caso. Oggi la temperatura massima supererà leggermente i 19°C e la minima gli 8àC. I venti si manterranno tra il debole e il moderato per tutto il weekend. Di seguito, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Venerdì 2. Cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, salgono le temperature: la massima registrata arriverà a 21°C, mentre la minima a 10°C.

Sabato 3. Cieli parzialmente nuvolosi nell’arco delle 24 ore, inizia ad affacciarsi qualche nube ma la colonnina di mercurio cresce ancora: la temperatura massima toccherà i 25°C, la minima i 13°C.

Domenica 4. Cieli ancora poco nuvolosi ma dal pomeriggio gli addensamenti cominceranno a farsi più compatti iniziando a coprirlo. Le temperature caleranno drasticamente, con la massima che piomberà a 16°C e la minima a 9°C.

Lunedì 5. Aumentano le nubi, i venti diventano tesi e non è esclusa qualche goccia di pioggia in mattinata e nelle ore pomeridiane: la massima registrata scende a 15°C, la minima a 8°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.