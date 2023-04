Meteo, allerta gialla in Sicilia a Pasqua e Pasquetta

Sarà una Pasqua all'insegna del maltempo quella di domenica 9 aprile, in particolare al Centro-Sud. Per questo la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla sulle regioni maggiormente a rischio temporali e fenomeni climatici violenti. Le regioni interessate dall'avviso meteorologico di ALLERTA GIALLA saranno almeno 7 durante la giornata di Festa della Santa Pasqua, con possibilità di piogge in prevalenza a carattere temporalesco, possibili nuove locali ed isolate grandinata come già avvenuto nelle scorse ore.

Secondo il bollettino della Protezione civile, le regioni interessate dall'allerta meteo domenica di Pasqua sono i seguenti: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e Lazio. Meteo, le previsioni per Domenica 9 aprile Secondo le previsioni meteo, la giornata di domenica 9 aprile sarà soleggiata in prevalenza sulle regioni del Nord, ma piogge e temporali sono attesi in particolare su quelle del medio e basso Adriatico e, più in generale al Sud. Rovesci interesseranno anche la Toscana e il Triveneto. Temperature ancora in lieve calo.