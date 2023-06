Meteo, arriva il ciclone Oscar, 48 ore di pioggia

Ancora un giorno di maltempo in Italia per via del doppio ciclone africano che dal Sud sta raggiungendo l'area mediterranea. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 28 gradi. I venti saranno deboli.

Il ciclone Oscar porterà 48 ore di forte maltempo. Poi, finalmente, sarà estate. Il ciclone, carico di umidita, porterà altre piogge torrenziali e temporali molto intensi, in particolare al Centro-Sud, e farà di nuovo crollare il termometro su valori localmente inferiori ai 20-25°. I fenomeni meteo a cui stiamo assistendo potrebbe dar luogo ad alluvioni lampo, piene fluviali ed allagamenti. Per questo c'è molta apprensione nelle zone già colpite dal maltempo le scorse settimane: prima fra tutte la Romagna.

Ancora acquazzoni nel Nordovest - Per la terza notte di fila gran parte del Piemonte è stata bersagliata da piogge e rovesci a tratti intensi che hanno coinvolto anche Torino, dove in una sola ora verso l'alba si sono superati i 20mm di accumulo pluviometrico. Il grosso delle piogge si concentra ora sul Torinese occidentale, verso l'imbocco della Val Susa, ma altri rovesci impegnano Astigiano, Alessandrino, Verbano e Cuneese.

Temporali in Toscana - Il flusso umido e instabile che proviene dal Tirreno raggiunge la Toscana innescando piogge e temporali sul Livornese, ma tralasciando per ora il resto della regione.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Al Nord piogge intermittenti insisteranno al Nordovest, pur con qualche schiarita in arrivo in giornata sulle zone di pianura ma con temporali nel pomeriggio sull'entroterra ligure, in sconfinamento alla costa e in attenuazione in serata. Altrove maggiori schiarite ma con instabilità diurna in formazione su Prealpi e Appennino, dove comparirà qualche temporale.

Al Centro, inizialmente instabile su Toscana, Umbria e Marche con qualche rovescio, altrove maggiori schiarite. Dal pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali anche forti e a tratti accompagnati da grandine, in locale sconfinamento entro sera alle coste, specie tirreniche.

Al Sud iniziale variabilità con schiarite anche ampie, dal pomeriggio nubi in aumento su Sicilia e zone peninsulari interne, con piogge e rovesci che entro sera si intensificheranno e potranno estendersi fino alle coste.

In Sardegna molto instabile con piogge e temporali anche violenti, in attenuazione da ovest in serata. Temperature in generale diminuzione. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Insistono rovesci sulle Marche - Nella notte sulle Marche si sono avuti rovesci anche intensi che nel loro spostamento verso est hanno ormai raggiunto anche la costa. In precedenza altri rovesci avevano coinvolto le Marche, con accumuli pluviometrici di oltre 50mm.

Temporali puntano la Sardegna - Dal Mar di Sardegna un corpo nuvoloso pilotato dal minimo principale si sta dirigendo verso la Sardegna determinando rovesci e temporali anche intensi sul mare che hanno ormai raggiunto la costa occidentale interessando più direttamente l'Iglesiente.

Oggi allerta arancione in Emilia Romagna. Gialla invece in altre 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.