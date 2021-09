Meteo: arriva l’autunno anche in provincia di Ragusa, giovedì pioggia

Ragusa - Mentre su gran parte della penisola è già autunno inoltrato, al Sud e in Sicilia è ancora estate. Anche oggi nel Ragusano farà un gran caldo, con punte fino a 34°C sulla costa nelle ore centrali. Da domani però la colonnina di mercurio tornerà lentamente a scendere, riportandosi su valori più miti ma comunque oltre le medie stagionali. Giovedì è atteso pure qualche rovescio, a rinfrescare ulteriormente l’aria. I venti si manterranno deboli per tutta la settimana, poco mossi i mari.

Di seguito, in dettaglio, le previsioni del tempo giorno per giorno.

Martedì 21. Cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Persiste ancora una certa afa sul territorio ibleo, ma le temperature cominciano a scendere: la massima registrata si assesterà sui 31°C, mentre la minima a 19°C.

Mercoledì 22. Di nuovo poche nuvole in cielo, nell’arco delle 24 ore: temperature massime e minime perderanno un altro grado, toccando rispettivamente 30°C e 18°C.

Giovedì 23. Rapido aumento della nuvolosità in mattinata, con possibilità di acquazzoni e rovesci a carattere anche temporalesco durante il pomeriggio, di durata però molto breve: in tutto non dovrebbero cadere più di 3mm di pioggia. In serata rasserena: la perturbazione avrà così l’effetto di far precipitare la temperatura massima a 26°C, mantenendo invece stabile la minima a 18°C.

Venerdì 24. Un po’ di foschia al primo mattino e qualche addensamento a partire dalla sera potranno portare qualche altro piovasco nel corso della notte. Il prossimo weekend, l’ultimo di questo settembre 2021, s’annuncia tuttavia all’insegna del sereno e segnerà una svolta climatica sull’Isola: il caldo torrido non tornerà più e le temperature continueranno gradualmente a diminuire, avviando la stagione autunnale anche sulla nostra provincia. Ma ci sarà tempo di riaggiornarci.