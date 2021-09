Meteo, arriva la pioggia: le previsioni del weekend

Ragusa – Per alcuni siti meteo sulla nostra provincia pioverà da oggi e per tutto il weekend: niente più dei soliti brevi acquazzoni pomeridiani, quanto basta tuttavia per rovinare il fine settimana. Secondo l’Aereonautica militare, a nostro avviso la fonte più attendibile, pioverà invece in maniera rilevante solo venerdì, e neanche dappertutto. Vediamo di seguito, in dettaglio, le previsioni del tempo giorno per giorno.

Giovedì 30. Il territorio ibleo sarà appena sfiorato dai deboli piovaschi che interesseranno a sud l’area di Pachino, e a nord quella di Palazzolo Acreide: la nuvolosità della mattina aumenterà via via col passare delle ore, ma senza perturbazioni. Le temperature saranno comprese tra i 28°C di massima sulla costa e i 17°C di minima nell’entroterra.

Venerdì 1. Gli annunciati rovesci di metà giornata, che potranno avere anche carattere temporalesco, interesseranno più che altro il litorale tra Pozzallo e Marina di Modica. I venti cresceranno da deboli a moderati mentre la colonnina di mercurio scenderà nei valori massimi e minimi, portandoli rispettivamente attorno ai 26°C e 16°C.

Sabato 2. Le perturbazioni pomeridiane, di breve durata e scarsa intensità, lasceranno la costa per spostarsi nelle zone interne: la circolazione depressionaria da Ponente sarà responsabile, del resto, di una generale e diffusa condizione di instabilità atmosferica su tutta la Sicilia. La temperatura massima calerà ancora, attorno ai 24°C.

Domenica 3. La musica non cambia: nubi sparse alternate a schiarite nelle 24 ore, con al massimo qualche pioggerella al pomeriggio e tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. I venti si manterranno moderati, prosegue però la discesa termica: la temperatura massima registrata si assesterà a 23°C, la minima a 15°C.