Meteo: brusco calo termico, ma il weekend è salvo

Ragusa - Nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno sul nostro territorio, con possibilità di qualche breve e isolato piovasco pomeridiano. Crollano però le temperature: la massima registrata oggi sarà di appena 23°C, mentre la minima di 17°C.

Anche venerdì le nuvole aumenteranno nel corso della giornata, coprendo il cielo nelle ore centrali e spruzzando un po’ di pioggia, per diradarsi poi in serata. Si allarga la forbice termica, con la massima che toccherà 24°C e la minima 16°C.

Da sabato e domenica migliora decisamente: il sole sarà più presente in cielo e di conseguenza le temperature massime e minime aumenteranno, portandosi rispettivamente sui 28-29°C e i 18-19°C. I vento, fin qui moderati, caleranno a deboli. Il campo d’alta pressione abbraccerà la Sicilia anche all’inizio della prossima settimana, nel frattempo per ogni aggiornamento in tempi reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica.