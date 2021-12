Meteo, Capodanno al sole: le previsioni della settimana sul ragusano

Ragusa - Cieli poco nuvolosi stamani sulla nostra provincia con nubi in aumento però dal pomeriggio che, insieme ai venti tesi, potranno portare a qualche goccia di pioggia. Le temperature saranno comprese tra i 17°C di massima diurna lungo la costa e gli 11°C notturni nell’entroterra.

Dopo la notte un po' umida, martedì 28 dicembre ci risveglieremo col bel tempo: la perturbazione scivolerà verso levante lasciando ampie schiarite in cielo fin dalla mattina ma, nonostante il sole, le temperature massime e minime caleranno rispettivamente a 15°C e 8°C. I venti continueranno a soffiare testi.

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità: mercoledì 29 ancora cieli poco nuvolosi, salvo formazioni di nebbie al pomeriggio, Si allarga la forbice termica tra i 17°C di massima sulla costa e i 7°C di minima nelle aree interne. Col passare delle ore i venti aumenteranno d’intensità fino a soffiare forti.

Anche giovedì 30 saranno possibili dei banchi di foschia nelle ore centrali della giornata, ma il cielo resterà sostanzialmente sereno e le temperature minime guadagneranno un paio di gradi e i venti scemeranno gradualmente fino a soffiare deboli.

Bel tempo, con sole splendente tutto il giorno venerdì 31 e cielo stellato di notte: la colonnina di mercurio non subirà scossoni di rilievo e i venti continueranno a spirare deboli. Anche l’anno nuovo si aprirà col bel tempo: sabato 1 gennaio la massima arriverà anche a 18°C, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.