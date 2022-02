Meteo, che tempo farà nel weekend

Ragusa - Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata sulla provincia iblea. Oggi le temperature oscilleranno tra i 15°C di massima diurna sul litorale e i 7°C di minima notturna nell’entroterra. I venti soffieranno al mattino moderati e al pomeriggio tesi.

Anche sabato 5 febbraio i cieli saranno in prevalenza sereni, con un leggero aumento della nuvolosità in serata, che tuttavia non poterà piogge. Venti ancora tra il teso e il moderato, mentre la colonnina di mercurio guadagnerà un grado nei valori massimi e minimi.

Le nubi continueranno a oscurare in parte il sole domenica 6, trasformandosi in formazioni nebbiose nelle ore notturne. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, i venti caleranno invece a deboli. La settimana che comincia da lunedì 7 si annuncia assolata e primaverile, ma ci sarà tempo di riaggiornarci: nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.