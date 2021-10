Meteo, domenica sera arriva il brutto: le previsioni del weekend

Ragusa – Il sole spendente fino a ieri sulla nostra provincia lascerà il palco del cielo a un po’ di nuvole nel weekend, che si alterneranno a schiarite fino a lunedì, quando invece le perturbazioni dovrebbero farsi più intense. Fino ad allora avremo al massimo ancora dei brevi e isolati piovaschi autunnali, a cui siamo abituati quando la concentrazione di umidità in atmosfera diventa elevata. Già stamani assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità che potrà portare anche ad alcuni rovesci di modesta entità nella prima parte della giornata. Oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C e la minima di 16°C.

Giornata tranquilla sabato, col cielo appena velato dalle stratificazioni nuvolose che comunque non porteranno piogge: la colonnina di mercurio guadagnerà un paio di gradi nei valori massimi e minimi. Domenica peggiora: cieli coperti con deboli piogge per l'intera giornata e venti, finora moderati, soffieranno forti. L'escursione termica sarà di appena 2 gradi, compresa tra i 19°C di massima e i 17°C di minima. Le precipitazioni, come dicevamo, diventeranno più consistenti all’inizio della prossima settimana, senza tuttavia far “precipitare” anche le temperature. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.