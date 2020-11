Meteo, ecco il peggioramento in atto sulla Sicilia. La mappa

Un ciclone afro-mediterraneo sta per raggiungere il basso Tirreno, e richiamerà un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali.

Le condizioni climatiche saranno in peggioramento già dalle prime ore della mattinata, con i primi moderati fenomeni sul versante sud occidentale, meridionale e ionico dell’isola.

Dal pomeriggio/sera il peggioramento sarà più intenso , accompagnato da rovesci e temporali a tratti intensi a partire da agrigentino, trapanese e palermitano, in estensione serale ai settori centro/orientali dell’isola, dove saranno possibili dei locali nubifragi, specie sull’area dei Peloritani dove gli accumuli potranno risultare ingenti.

Le temperature saranno temporaneamente in aumento durante la prima parte del mattino.

I venti soffieranno in rotazione e rinforzo da scirocco, con possibilità di raffiche di burrasca fino a 90/100 km/h sul messinese tirrenico, e di 70/80 km/h su palermitano e trapanese.

I mari saranno tutti con moto ondoso in aumento, e risulteranno da mossi a molto mossi.