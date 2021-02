Meteo, febbraio chiude in bellezza: tutti al mare prima del marzo pazzo?

Ragusa - Cieli sereni oggi sulla provincia iblea: la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C. Durante quest’ultimo weekend di febbraio i venti si manterranno sempre moderati la mattina e deboli al pomeriggio. Di seguito, le previsioni del tempo giorno per giorno.

Venerdì 26. Ancora cielo sereno o poco nuvolosi per l'intera giornata: la temperatura massima nelle 24 ore sarà di 18°C, mentre la minima di 6°C.

Sabato 27. Di nuovo cieli tersi, salvo qualche addensamento nelle ore centrali. La colonnina continua a non subire scossoni: la massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C.

Domenica 28. Le poche nubi in cielo tenderanno a concentrarsi in serata: la massima calerà a 15°C, la minima resta invece ferma a 8°C. La nuvolosità aumenterà leggermente all’inizio della nuova settimana, senza portare piogge ma abbassando decisamente le temperature: già lunedì 1 marzo massima e minima si dimezzeranno, piombando di colpo a 9°C e 4°C. Per ogni dettaglio, c’è il servizio meteo dell’Aeronautica.