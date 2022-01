Meteo, febbraio comincia col sole: le previsioni sul ragusano

Ragusa – Prosegue l’ondata di tempo stabile sul territorio ibleo. In coda un video della spiaggia di Pozzallo, domenica: diversi cittadini hanno approfittato della giornata assolata, per sgranchirsi le gambe in riva al mare. Nel secondo, il belvedere dalla scogliera sciclitana di Costa di Carro. La prima settimana di febbraio comincia però con qualche nube in più, che tenderà a formarsi già nel primo pomeriggio.

Niente piogge (che interesseranno invece il nord dell’Isola) ma nuvole e vento forte almeno fino a martedì 1, quando i cieli torneranno sereni per il resto della settimana. Oggi le temperature massime e minime toccheranno 14°C diurno lungo le coste e 6°C notturni nell’entroterra; domani i valori scenderanno rispettivamente a 12°C e 3°C.

Bel tempo mercoledì 2 e giovedì 3, anche sul resto della Sicilia: grazie al sole, la colonnina di mercurio guadagnerà un paio di gradi. I venti continueranno a soffiare tesi, increspando i mari, fino a venerdì 4 febbraio, quando caleranno finalmente a moderati. Per ogni dettaglio in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.