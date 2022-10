Meteo: fino a sabato sole e caldo anomalo

Tempo stabile almeno fino a sabato, con accumulo di inquinanti ed umidità nei bassi strati. Alta pressione infatti significa spesso assenza di vento: senza il vento l’umidità si accumula causando scarsa visibilità. Questo fenomeno avviene soprattutto durante la notte quando le temperature più basse permettono la condensazione del vapore acqueo nelle minute goccioline della nebbia.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, indica che avremo ancora l’Ottobrata con temperature fino a 30 C. Si stima infatti una sensibile escursione termica, specie al Nord, tra le fredde e nebbiose notti con minime di 8-10 C ed i caldi pomeriggi con massime fino a 26-30 C: localmente potremo avere una escursione termica diurna, cioè la differenza tra la massima e la minima, di ben 20 C. Un periodo particolare che comunque durerà fino a sabato, poi cambierà tutto. Un ciclone, infatti, è posizionato sull'Algeria, sul Nord Africa, e si sposterà verso l’Italia da domenica portando un graduale aumento dell’instabilità tra Sardegna e Nord-Ovest: lunedì e nelle giornate successive è previsto l’ulteriore approfondimento di questa bassa pressione sul Tirreno centrale con maltempo al Centro-Sud e sul Triveneto.

Previsioni

Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia.

Venerdì 7. Al nord: bel tempo salvo nubi basse e nebbie al mattino. Al centro: cielo velato con maggiori addensamenti tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: cielo velato, nuvoloso tra Basilicata e Campania. Sabato 8. Al nord: velato a tratti nuvoloso. Al centro: velato con nubi in aumento in Sardegna e qualche pioggia in serata. Al Sud: nuvoloso tra Basso Adriatico e Calabria, soleggiato altrove. Tendenza: peggioramento al Nord e in Sardegna domenica, mentre la prossima settimana con probabile maltempo, specie al Centro-Sud e sul Triveneto.