Meteo: forte escursione termica sulla costa, notti fredde all’interno

Ragusa - Le nuvole di passaggio, che hanno interessato fino a ieri la nostra provincia, spariranno completamente dal cielo a partire da oggi e torneranno a far capolino sul territorio ibleo solo da domenica prossima. Bel tempo, dunque, per tutta la settimana. In questo lunedì 7 febbraio i venti saranno ancora forti, tuttavia da martedì 8 caleranno progressivamente d’intensità fino a ridursi a soffiare deboli nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11.

Nonostante il sole splendente, però, la colonnina di mercurio non segnerà impennate. La temperatura massima diurna lungo la costa resterà stabile attorno ai 15-16°C (pur scendendo di notte anche a 6-7); mentre la minima nell’entroterra subirà più scossoni: in particolare martedì e mercoledì piomberà a 1°C nelle ore notturne, per poi risalire fino a 4-5°C. A questo link le previsioni sul resto della Sicilia e dell’Italia. Per ogni dettaglio in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.