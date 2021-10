Meteo, giovedì pioggia: settimana fredda in provincia

Ragusa – La settimana parte col sole splendente sul territorio ibleo, da mercoledì il tempo inizierà però a peggiorare fino a portare giovedì piogge, anche di una certa consistenza. Oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C e la minima di 10°C, mentre i venti soffieranno tesi.

Di seguito, in dettaglio, le previsioni meteo giorno per giorno.

Martedì 12. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata: temperature massime e minime guadagneranno appena un grado, i venti calano a moderati.

Mercoledì 13. Nubi sparse alternate a schiarite nell’arco del 24 ore ma la provincia ragusana è cinta d’assedio dai temporali che interesseranno le province limitrofe: verso sera arriveranno le prime deboli piogge.

Giovedì 14. Cieli coperti e rovesci, che sulla costa potranno assumere anche carattere temporalesco, ci accompagneranno fino al tardo pomeriggio, quando cominceranno delle parziali schiarite: in tutto sono attesi 4mm di acqua. La colonnina di mercurio continuerà a non subire variazioni di rilevo nei valori massimi e minimi. l venti tornano tesi, contribuendo a spazzare via le nuvole.

Venerdì 15. Torna a splendere il sole, con solo qualche velatura residua di passaggio, la temperatura minima scenderà però di notte sotto i 10°C e il calo termico proseguirà anche nel weekend. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.