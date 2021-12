Meteo, il 2022 comincia col sole: neanche una nuvola sul ragusano

Ragusa - L’anno nuovo non può cominciare meglio sul nostro territorio dal punto di vista meteorologico, ma su tutta la Sicilia splenderà un bel sole pieno almeno fino all’Epifania. Oggi, venerdì 31 dicembre, sulla provincia ragusana la colonnina di mercurio non arriverà a sfiorare i 20°C di ieri, che hanno spinto qualcuno a farsi il bagno a mare, ma le temperature saranno comunque miti e oscilleranno tra i 17°C di massima diurna lungo la costa e i 9°C di minima notturna nell’entroterra.

Bel tempo con sole splendente anche sabato 1 gennaio: invariate le temperature massime, mentre le minime saliranno a 11°C. Più freddina la giornata di domenica 2: la massima resterà fissa a 17°C nelle ore centrali mentre la minima registrerà un brusco calo di notte, scendendo fino a 6°C nelle aree più interne. Il cielo resterà comunque sereno e solo in serata sarà possibile la formazione di qualche banco di foschia. Anche i venti, in questo primo weekend del 2022, si manterranno costantemente deboli e i mari poco mossi. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.