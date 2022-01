Meteo, le previsioni del tempo della settimana in provincia di Ragusa

Ragusa - Mentre il nord dell’Isola continua ad essere interessato dai temporali, i cieli della provincia iblea sono solcati ancora solo da alcune nuvole di passaggio, che, come domenica, potranno dar luogo al massimo a qualche isolato rovescio locale, in assorbimento già dalla sera. Oggi, lunedì 10 gennaio, le temperature saranno comprese tra gli 11°C di massima diurna lungo la costa e i 4°C notturni nell’entroterra. I venti saranno moderati fono al pomeriggio, poi soffieranno forti.

Più soleggiata la giornata di martedì 11, quando i venti torneranno moderati e la colonnina di mercurio guadagnerà qualche grado: la massima registrata arriverà a 14°C, mentre la minima a 6°C. Col passare delle ore le nubi torneranno tuttavia ad oscurare gradualmente il cielo, ma per vedere qualche altro debole piovasco pomeridiano bisognerà aspettare mercoledì 12: i venti caleranno ulteriormente a deboli ma umidità e brevi precipitazioni non abbandoneranno del tutto il territorio ibleo fino all’alba di giovedì 13.

Da quel momento, complici i venti tornati forti, la nuvolosità andrà rapidamente scomparendo e da venerdì 14, e per tutto il prossimo weekend, il cielo si presenterà sereno. In questi giorni le temperature massime e minime non subiranno scossoni e resteranno comprese rispettivamente tra i 12°C sul litorale e i 6°C nelle aree più interne della nostra provincia. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo come sempre al servizio meteo dell’Aeronautica militare.