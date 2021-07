Meteo, le previsioni della settimana in provincia di Ragusa

Ragusa - Temperature miti in questo finale di luglio sul territorio ibleo, mai oltre i 30-31°C di massima e i 20-21 di minima. Fino mercoledì i cieli resteranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi sparse alternate a schiarite in contenuto aumento nel pomeriggio, quando nelle aree più interne sarà possibile anche qualche goccia di pioggia.

Da giovedì il sole torna in quota, e così la colonnina di mercurio: i valori cresceranno progressivamente fino a toccare, domenica, i 34-35° di massima. I venti si manterranno sempre tra il debole e il moderato. Per ogni aggiornamento in tempo reale, c’è il servizio meteo dell’Aeronautica militare.