Meteo, le previsioni della settimana nel Ragusano

Ragusa - Tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana sul territorio ibleo, con temperature elevate che nelle aree interne toccheranno anche 35-36°C. Oggi la massima sarà di 31°C e la minima di 22°C. Venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. Di seguito le previsioni, in dettaglio, per i prossimi giorni.

Martedì 13. Bel tempo per l'intera giornata, salvo sterili velature di passaggio in serata. Inalterata l’escursione termica sulla colonnina di mercurio.

Mercoledì 14. L'afflusso di aria calda si intensifica portando nuovamente caldo e afa: la massima registrata salirà a 33°C e la minima a 23°C.

Giovedì 15. Sole splendente e forbice termica che s’allarga leggermente: la temperatura massima raggiungerà i 34°C mentre la minima calerà a 21°C. I venti diventano tesi.

Venerdì 16. Cieli sereni o poco nuvolosi nell’arco delle 24 ore, con qualche possibile addensamento serale ma nel complesso sarà un’altra giornata afosa e assolata. Il trend proseguirà inalterato nel weekend, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.