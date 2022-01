Meteo, le previsioni della settimana sul territorio ragusano

Ragusa - Prosegue l’inverno “primaverile” sulla provincia di Ragusa: un campo di alte pressioni abbraccia il sud della Sicilia, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nei video in coda vediamo prima la spiaggia di Pozzallo e poi il lungomare Marina di Ragusa, affollato da residenti e turisti anche ieri, domenica 2 gennaio, dopo il rito del tuffo di Capodanno. Anche oggi, lunedì 3 gennaio, sarà una bella giornata sul nostro territorio. Le temperature tenderanno tuttavia a calare leggermente: la massima diurna registrata lungo la costa non supererà i 16°C, mentre la minima notturna nell’entroterra arriverà a 9°C. I venti moderati.

Situazione invariata martedì 4 a parte un rinforzo dei venti sul litorale che, a partire dal pomeriggio, soffieranno tesi agitando i mari e la formazione di qualche banco di nebbia tra la notte e le prime ore del mattino. Vento teso e mare mosso anche mercoledì 5 ma il cielo continuerà ad essere sereno e sgombro da nubi. Si allarga la forbice termica, dai 6°C di minima ai 17°C di massima.

Qualche nuvola in più giovedì 6, con addensamenti via via più compatti col passare delle ore. I venti torneranno moderati, ma i mari resteranno mossi. Prosegue la discesa della colonnina di mercurio: la temperatura massima si assesterà sui 15°, mentre la minima calerà fino a 5°. La nuvolosità aumenterà nella giornata di venerdì 7 e le aree interne potranno essere interessate da qualche debole pioviggine pomeridiana, in rapido assorbimento comunque già dalla sera. I venti torneranno deboli, invariata l’escursione termica. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.