Meteo, Natale al caldo nel ragusano: aumentano le temperature

Ragusa - Ancora sole e cielo sereno oggi sul territorio ibleo e temperature comprese tra i 15°C di massima diurna lungo la costa e gli 8°C di minima nell’entroterra. I venti soffieranno moderati. Sabato 25 dicembre comparirà qualche nuvola più in cielo e i venti rinforzeranno a tesi, ma senza portare piogge: nel corso delle 24 ore ci saranno ampie schiarite e la colonnina di mercurio guadagnerà un grado, nei valori massimi e minimi. Tempo stabile domenica 26, con poche nubi e venti ancora sostenuti: la temperatura massima toccherà però i 17°C di giorno, sul litorale.

Lunedì 28 sarà invece una giornata particolarmente nuvolosa: i venti caleranno e in serata non è escluso che cada qualche goccia di pioggia: aumentano anche le minime, che raggiungeranno i 10°C di notte nelle aree interne della nostra provincia. Già da martedì 29, comunque, la situazione si ristabilirà. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.