Meteo, non fidarsi di chi dice 40°: in settimana rinfresca VIDEO

Ragusa - La temperatura massima in provincia di Ragusa non supera i 40°C. Siti che titolano su 45°C e oltre, se non sono in malafede, si riferiscono tutt’al più a quella percepita con. Anche i tabelloni elettronici delle farmacie, come i rilevatori delle automobili, riportano valori superiori ma si tratta di termometri surriscaldati dal sole sotto cui stanno cuocendo. Nel video vediamo uno di questi monitor che ieri a Pozzallo, nelle ore centrali della giornata, segnava “solo” 37°C.

Anche gli incendi che ardono ovunque surriscaldano l’aria, l’umidità aumenta la percezione d’afa, così come la fatica fisica o determinate condizioni di salute. Ma, per quanto faccia indubbiamente caldo, in questa prima settimana d’agosto la colonnina di mercurio non oltrepasserà il tetto dei 40°C. Anzi, col passare dei giorni si riporterà su medie più sopportabili: del resto, la vera notizia sarebbe se in questo periodo facesse freddo.

I cieli saranno sgombri da nuvole e col sole splendente per tutta la settimana, i venti resteranno moderati fino a domani. Poi le massime caleranno dagli attuali 39-40°C ai 37 di mercoledì, ai 36 di giovedì , ai 34 di venerdì. Pure le minime scenderanno rispettivamente a 25, 24, 21°C. Se non ci credete, controllate voi stessi gli aggiornamenti in tempo reale sul servizio meteo dell’aeronautica militare.