Meteo, nuvole fino a domenica, poi la pioggia: le previsioni del weekend

Ragusa - Il cielo, oggi poco nuvoloso, tenderà a coprirsi ulteriormente nei prossimi giorni e solo domenica il sole sarà più presente in cielo. Gradevoli comunque le temperature odierne sul territorio ibleo: fino a 24°C di massima sulla costa e non meno di 16°C all’interno. Venerdì 5 ottobre un po’ più di nubi in cielo, ma senza piogge:la temperatura massima calerà a 21°C, mentre la minima si manterrà stabile.

La nuvolosità aumenterà ancora sabato 6, con possibile formazione di banchi di nebbia in serata. I venti, fin qui moderati, inizieranno a soffiare tesi e i mari ad agitarsi, tuttavia la colonnina di mercurio riguadagnerà un paio di gradi nei valori massimi. Domenica 7 dovrebbe ricomparire il sole anche se, nonostante il vento, il cielo resterà comunque velato e non è escluso qualche leggero piovasco nel pomeriggio.

Dalla prossima settimana è previsto un peggioramento, lunedì 8 in particolare è attesa pioggia più abbondante, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aereonautica militare.