Meteo, in parte della Sicilia scatta allerta arancione: pioggia in arrivo

La Sicilia è tra le regioni per le quali la Protezione Civile, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, ha valutato per domani una allerta arancione. Valutata, inoltre, allerta gialla sulla Basilicata e sulla Calabria, su gran parte di Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia, sui settori restanti di Friuli Venezia Giulia e Sicilia e su alcuni bacini di Veneto e Campania.

Il maltempo è previsto per l'intero weekend anche se nella giornata di domenica il Catanese e il Siracusano dovrebbero essere risparmiati dalla pioggia. Dalle prime ore di venerdì, e per le successive 18-24 ore, si prevedono: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di venti di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Bisognerà aspettare lunedì prossimo per rivedere il sole.