Meteo, piogge alterne e -7 gradi da giovedì: le previsioni della settimana

Ragusa – Anticipo d’autunno sulla Sicilia sudorientale. Le prime nubi cominceranno ad apparire sui cieli di alcuni comuni ragusani già dalla mattinata di oggi, lunedì 19 settembre. Martedì 20 ancora solo nuvole di passaggio, mentre nelle province limitrofe di Siracusa e Caltanissetta sono previste piogge. Queste sono attese, di debole intensità, anche nell’entroterra ibleo ma a partire dal pomeriggio di mercoledì 21.

Pure giovedì 22 le previsioni indicano rovesci intermittenti sul nostro territorio, sempre deboli e di breve durata: in tutto, non dovrebbero cadere oltre 3 mm d’acqua. Venerdì 22 proseguirà con nuvole alternate a schiarite, senza ulteriori precipitazioni, che torneranno invece sabato e domenica prossimi. Intanto, la colonnina di mercurio calerà vistosamente a metà settimana: fino a mercoledì, infatti, le temperature resteranno ancora sui 30°C di massima diurna e 20 di minima notturna.

Poi, la perturbazione di giovedì farà crollare i due valori rispettivamente attorno ai 23 e 17°C, per recuperare solo qualche grado nei giorni successivi. I venti - che hanno alimentato i violenti incendi del weekend - soffieranno generalmente moderati, sia sulle coste che nelle aree interne; mossi i mari nel Canale. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.