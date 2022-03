Meteo: pioggia e vento forte sul ragusano, crollo termico da sabato

Ragusa - Le nubi che si sono addensate durante la notte sui nostri cieli, si apriranno lasciando filtrare il sole nel corso della mattina odierna ma durerà poco: già dal tardo pomeriggio torneranno a riaffollarsi e, in serata, non sono escluse dei brevi piovaschi che, dalla costa, si sposteranno sabato 19 marzo anche nell’entroterra, pur restando di debole intensità.

Solo da domenica mattina il tempo grigio abbandonerà la provincia iblea e la Sicilia, lasciando gradualmente spazio al sereno. Per quanto riguarda le temperature, oggi subiranno un rialzo: Oggi le temperature massime sul litorale toccheranno i 18°C, mentre le minime notturne nelle aree non scenderanno sotto gli 8°C.

Ma anche questo rialzo termico avrà vita breve: nel resto del weekend e nei primi giorni della prossima settimana le prime non supereranno i 12°C e le seconde scenderanno progressivamente dai 6°C d sabato ai 3°C di domenica, ad appena 1°C lunedì 21. Occhio ai venti in queste giornate: soffieranno sempre forti o molti forti. Per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica.