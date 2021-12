Meteo, provincia di Ragusa baciata dal sole fino a Natale

Ragusa – Settimana di sole sulla provincia iblea, ma già da domenica il vortice depressionario responsabile del maltempo si era allontanato verso levante determinando un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Da mercoledì torneranno un po’ di nubi a velare il cielo, con presenza di foschia lungo la costa nelle ore notturne, ma nessuna pioggia. Solo a ridosso di Natale qualche debole pioviggine tornerà a bagnare il nostro territorio: fino ad allora i cieli si manterrà costantemente tra il sereno e il poco nuvoloso.

I venti andranno diminuendo d’intensità, fino a soffiare deboli nelle giornate di mercoledì e giovedì, prima di riacquistare forza nel prossimo weekend. Per quanto riguarda le temperature, tra i 14-15°C di massima diurna sul litorale e i 4-5°C di minima notturna nell’entroterra. Da venerdì è atteso invece un calo termico nelle aree interne, dove la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a 2-3°C. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.