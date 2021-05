Meteo Ragusa, il weekend perfetto in provincia: le previsioni del tempo

Ragusa – Bel tempo oggi sulla provincia iblea, con sole splendente: la temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 10°C. Venti moderati in rinforzo dal pomeriggio. Per quasi tutto il fine settimana il cielo si manterrà terso e le temperature mai eccessive, comprese nelle medie stagionali. E’ prevista qualche goccia di pioggia, ma solo di notte: quel tanto che serve per ripulire l’aria e annaffiare le piante. Di seguito, in dettaglio, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Venerdì 14. Cieli sereni ma con nubi in aumento col passare delle ore che, in tarda serata, potrebbero portare qualche debole piovischio. Salgono le temperature: la massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C.

Sabato 15. La giornata comincia sempre col sole, per velarsi nel pomeriggio e annuvolarsi di notte. Stavolta la pioggia è più probabile ma le precipitazioni saranno comunque di lieve entità: in tutto ne sono attesi massimo 1.6mm. Temperature stazionarie, con massima e minima rispettivamente sempre a 24°C e 11°C.

Domenica 16. Cielo limpido e sole tutto il giorno, l’escursione termica resta inchiodata tra i 24°C di massima e gli 11°C di minima. Anche lunedì è previsto bel tempo sul nostro territorio. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.