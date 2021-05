Meteo Ragusa, punte fino a 30°: le previsioni della settimana in provincia

Ragusa – Oggi e domani saranno i due giorni piu caldi della settimana sulla nostra provincia, con la colonnina di mercurio a un soffio dai 30°C. Nella giornata odierna la minima sarà di 18°C. Venti deboli la mattina, e moderati il pomeriggio. Di seguito, le previsioni del tempo in dettaglio per i prossimi giorni.

Martedì 25. Bel tempo, senza neanche una nuvola in cielo. La temperatura massima registrata continuerà ad avvicinarsi ai 30°C, mentre la minima salirà a 20°C.

Mercoledì 26. Altra giornata con sole splendente e solo qualche stratificazione in transito, che mitigherà i raggi del sole: la temperatura massima scenderà a 26°C, la minima a 14°C.

Giovedì 27. Cieli poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. Nonostante le velature di passaggio, le temperature tornano a salire: la massima arriverà a 27°C, la minima a 17°C.

Venerdì 28. Ancora cieli in prevalenza sereni e nuovo rialzo termico: la massima toccherà 29°C, mentre la minima resterà a 17°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rimandiamo al servizio meteo dell'Areonautica militare.