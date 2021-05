Meteo Ragusa, sole sul primo weekend giallo: il tempo in provincia

Ragusa – Da oggi, venerdì 21 maggio, l'alta pressione porta un sole caldo e stabile su tutto il Sud: domenica in particolare, alcune aree dell’Isola toccheranno i 30 gradi nelle ore centrali. Nella giornata odierna, sulla provincia iblea, la temperatura massima sarà di 20°C e la minima si 11°C. Di seguito, il tempo nel weekend.

Sabato 22. Cieli tersi e bel tempo tutto il giorno, con escursione termica compresa tra i 23°C di massima e i 12°C di minima. Venti moderati.

Domenica 23. Sole splendente, senza una nuvola in cielo, e salgono le temperature: la massima registrata arriverà a 27°C, la minima a 16°C. Deboli i venti

Lunedì 24. Anche l’inizio della nuova settimana promette bene: zero nuvole e colonnina di mercurio che salirà ancora, raggiungendo i 30°C.

Per ogni aggiornamento, c’è il servizio meteo dell’Aeronautica.