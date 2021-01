Meteo, Ragusa spazzata dal vento: le previsioni del weekend sulla provincia

Ragusa – Nubi e schiarite si alterneranno sui cieli della provincia per tutta la giornata di oggi, grazie ai forti venti che stanno spazzando gran parte della Sicilia. Le nuvole si ispessiranno nelle ore serali e notturne, ma senza portare piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C.

Sabato 30. I venti, sempre molto forti, soffieranno via le nuvole residue e ci sarà bel tempo per tutte le 24 ore. Sale leggermente la massima, a 15°C, mentre la minima resta inchiodata a 9°C. Sarà la tregua prima di un rapido peggioramento.

Domenica 31. Gli stessi venti che avevano aperto il cielo, lo richiudono all’improvviso: molto nuvolosi fin dalle prime ore del mattino con deboli piogge, che daranno una tregua solo nel pomeriggio per riprendere in serata: in tutto sono attesi 4.4mm. Calano le temperature: la massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. Anche l’inizio della prossima settimana si annuncia all’insegna del maltempo. Per ogni ulteriore informazione vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.