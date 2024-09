Meteo, ritorna il caldo africano, 32 gradi a Siracusa e Catania

Meteo, Italia spaccata in due. Settembre si chiude con un meteo movimentato e ricco di fenomeni. Nei prossimi giorni avremo piogge intense ed abbondanti, una fase di caldo africano con picchi fino a 35 gradi, nuove precipitazioni anche sulle zone colpite dall'alluvione in Romagna e un crollo termico tra domenica e lunedi. Nel dettaglio, tutte queste situazioni meteorologiche ovviamente non capiteranno nello stesso posto e nello stesso momento: intanto le piogge intense ed abbondanti sono previste, gia dalle prossime ore, sulle Alpi, specie lombarde, e sulla Liguria di Levante. Dal pomeriggio i fenomeni piu intensi interesseranno tutte le Alpi, ancora la Liguria di Levante e parte della Pianura Padana, specie a nord del fiume Po.

Una prima fase di caldo simil-africano colpiròà invece il Centro-Sud con massime fino a 32° a Siracusa e Catania, 30° anche in Puglia, Calabria, Sardegna, 28° tra Ascoli Piceno, Chieti e Matera con la Capitale che tocchera i 27°. Venerdi 27 settembre vedra l'Italia decisamente spaccata in due: al Nord il maltempo continuera a colpire soprattutto il Triveneto e la Liguria di Levante, al Sud il termometro raggiungera la temperatura di 34° all'ombra, Roma tocchera i 28°. A Milano e Venezia, invece, le massime non supereranno i 20-22°.